I Carabinieri del nucleo investigativo di Savona hanno arrestato l’ex vice prefetto vicario Andrea Giangrasso, ora in pensione, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’inchiesta è scaturita da una precedente indagine sul rilascio di permessi di soggiorno sulla base di finti contratti di lavoro. Per i militari Giangrasso avrebbe favorito la permanenza in Italia di stranieri, soprattutto egiziani, con permessi di lavoro stagionale in cambio di gioielli, cene, dispositivi elettronici o biglietti per le partite della Juventus.