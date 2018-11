Nella notte a Castiglione Chiavarese un 46enne anni è morto dopo essersi scontrato con la sua auto contro pullman della Atp che viaggiava, in direzione opposta, da Sestri Levante a Varese Ligure. L’uomo alla guida dell’auto avrebbe avuto un malore ed avrebbe poi perso il controllo del mezzo. Nello scontro sono rimasti feriti due passeggeri del bus trasportati all’ospedale di Lavagna.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta