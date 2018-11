Gli Angeli prendono casa accanto alla nostra. Ovunque ci spostiamo … e tu sarai con noi per sempre. Ciao Giuseppe

La Dirigente dell’Istituto Comprensivo della Val Nervia, i docenti e tutto il personale esprimono la loro vicinanza alla signora Maria Rosa e alla famiglia De Leo per la tragica scomparsa del figlio Giuseppe, ragazzo e alunno esemplare, di animo gentile sempre pronto a spendere se stesso per gli altri. In suo ricordo sarà acquistato, da parte dell’Istituto (personale e genitori alunni), un defibrillatore che porterà il suo nome.

Nella sua carriera scolastica, Giuseppe, aveva scelto di laurearsi in medicina perché credeva nell’importanza di aiutare gli altri. Con questo dono potremo realizzare, almeno in piccola parte, un suo desiderio.

(Per nome e conto dell’Istituto Comprensivo della Val Nervia: Angela Zunino)