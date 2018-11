Si è concluso il Trofeo Jean Bertrand, manifestazione storica organizzata dallo Yacht Club Sanremo, nel week end del 3 e 4 novembre, con quasi 30 barche partecipanti appartenenti alla classe 420.

Anche quest’anno numerosi gli equipaggi polacchi i quali rimarranno per altri giorni ad allenarsi nelle acque sanremesi.

Sabato 3 novembre una tramontana da nord est, con intensità dai 14 ai 22 nodi, ha permesso di disputare tre bellissime prove; Domenica , con le stesse condizioni di vento, due prove, per un totale di cinque prove ed uno scarto.

La classifica generale vede al primo posto l’equipaggio formato da Tommaso Cilli e Bruno Mantero, dello Yacht Club Sanremo, seguiti dai polacchi Jan turczynowicz e Antek Sapijaszko, secondi, e da Mateusz Szweda e Jacek Muszinski, terzi classificati.

Prime femminili Francesca Ierardi e Giorgia Taddei, dello Yacht Club Sanremo.

Premiato l’equipaggio più giovane composto da Federico Bergamasco e Michele Conti, dell’Unione Sportiva Quarto.

Premi speciali, poi, per gli equipaggi più temerari e coraggiosi!!

Prossimo appuntamento con la seconda tappa del 35° Campionato Invernale West Liguria “l’Autunno in Regata”: le barche si affronteranno nuovamente nelle acque di Sanremo nei week end del 17/18 novembre, 1/2 dicembre e 15/16 dicembre.