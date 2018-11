Oggi pomeriggio a Vallecrosia in via San Rocco, a Vallecrosia i vigili del fuoco hanno salvato una bimba di 6 mesi che è rimasta chiusa nella Bmw della madre. La donna, senza volerlo, avrebbe messo le chiavi dell’auto nella borsa, posandola sul sedile e chiudendo lo sportello. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di far uscire la piccola dall’abitacolo nel giro di pochi minuti.