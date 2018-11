Originale iniziativa in vista delle festività natalizie a Imperia. Da un’idea di Fiorenzo Runco, in collaborazione con il CIV di Porto Maurizio e l’architetto Cristina Tealdi, che ne ha curato il progetto, sarà realizzato e installato un albero di Natale composto interamente da bottiglie di plastica riciclate.

L’albero avrà un diametro di tre metri e sarà illuminato nel periodo delle festività. Al fine della buona riuscita del progetto, i promotori invitano tutti i cittadini a portare bottiglie di plastica pulite nei pressi dell’apposito cassonetto che verrà posizionato, a partire da mercoledì 7 novembre, nei pressi di Piazzetta Serra. Verrà successivamente comunicata la data della realizzazione dell’albero, alla quale potranno partecipare tutti coloro che lo vorranno.

“È una bella iniziativa di partecipazione attiva della cittadinanza, con una chiave ecologica che ben si sposa con il prossimo avvio della raccolta differenziata dei rifiuti porta-a-porta”, commenta l’assessore all’Arredo Urbano, Laura Gandolfo. “È un’idea che è piaciuta da subito all’Amministrazione, che si è messa a disposizione per risolvere alcuni problemi pratici. Ringrazio gli organizzatori per la voglia di fare e l’impegno”.