La Polizia Municipale sta predisponendo i ruoli esattoriali per violazioni al Codice della Strada e per gli illeciti amministrativi (ordinanze e regolamenti) inerenti gli anni 2016 e 2017. L’iscrizione a ruolo comporta il versamento del tasso d’interesse del 10% per ogni semestre, oltre all’aggio dovuto all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

Chiunque pensi di avere una situazione debitoria nei confronti del Comune di Imperia – Comando Polizia Municipale – sia per omesso versamento che per un eventuale pagamento parziale o incompleto della sanzione dovuta o delle relative spese procedimentali e di notifica, si può rivolgere all’ufficio Contenzioso della Polizia Municipale sito in via Spontone n° 50/7 oppure telefonare per informazioni al numero 0183 701517 negli orari dalle 9 alle 12 indicando il numero di verbale o la targa del veicolo (anche se in questo caso gli addetti indicheranno solo informazioni generiche sull’esistenza o meno di obbligazioni pecuniarie da versare) oppure inviare una richiesta all’indirizzo mail nucleo_contenzioso@comune.imperia.it corredata da copia di un documento di riconoscimento.

I pagamenti regolarizzati prima della formazione del ruolo esattoriale consentiranno il risparmio dei costi dovuti per interessi ed aggi.