In particolare: Servizio “Discotaxi” Imperia/Bordighera sino a 4 posti 75€, oltre 4 posti 90€ Servizio “Discotaxi” Imperia/Sanremo sino a 4 posti 55€, oltre 4 posti 80€ Servizio “Discotaxi” Imperia/Alassio sino a 4 posti 50€, oltre 4 posti 70€ Servizio “Discotaxi” Imperia/Laigueglia sino a 4 posti 45€, oltre 4 posti 55€

Inoltre l’amministrazione, vista la necessità di dare più serenità alle famiglie e sicurezza a chi vuole divertirsi fino a tardi, ha ritenuto di istituire una predeterminata tariffazione fissa per il trasporto dalla città ai principali luoghi di intrattenimento serale.

In particolare: dalla stazione a P.Dante 7€ feriale / – 9€ se festivo/notturno dalla stazione a via Cascione 9€ feriale /11€ se festivo/notturno dalla stazione all’Ospedale Civile 7€ feriale / 9€ se festivo/notturno dalla stazione al Palasalute feriale 9€ / 11€ se festivo/notturno

Prosegue il riordino del servizio Taxi urbano voluto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola. Nei giorni scorsi la Giunta Municipale ha rivisito le tariffe, istituendo anche nuove tariffe concordate (flat) per i collegamenti da e per la nuova stazione ferroviaria.