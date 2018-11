Rari Nantes Imperia presenta “La corretta alimentazione dell’atleta negli sport acquatici”, conferenza tenuta dalla Dottoressa Paola Griseri, biologa nutrizionista, durante la manifestazione Olioliva.

La specialista spiegherà un percorso che va dalla tavola al recupero post gara dell’atleta. L’appuntamento è fissato per sabato 10 novembre, alle ore 18, presso l’Area Laboratorio dell’importante kermesse imperiese.

Rari Nantes Imperia parla alle famiglie rispondendo ad una importante esigenza dei genitori per la crescita sana dei propri figli. L’alimentazione, dall’agonista ai giovanissimi che si avviano alla vita sportiva, è una pietra d’angolo nella vita dell’atleta.

Il club giallorosso esce dalla piscina Cascione per proporre una serie di appuntamenti, tesi a creare una cultura sportiva a 360 gradi nella Città di Imperia. La conferenza ad Olioliva fa seguito all’incontro con il campione Eraldo Pizzo, avvenuto durante ‘Le Vele d’Epoca’.

L’invito a “La corretta alimentazione dell’atleta negli sport acquatici ” è esteso a tutti gli amatori, appassionati e società sportive della città che potranno confrontarsi con la Dottoressa Griseri.