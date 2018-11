Gol importante per Samuele Roda, il primo stagionale con la maglia dell’Imperia, contro la Cairese arrivato in un momento determinante della partita. Una bella prestazione per il centrocampista offensivo della ASD Imperia che per tutta la partita è riuscito a mettersi in mostra mettendosi sempre a disposizione della squadra e rendendosi pericoloso in più occasioni.

“Abbiamo disputato una buona gara contro un’ottima avversaria – dichiara Roda – purtroppo siamo stati raggiunti a tempo quasi scaduto, ciò nonostante, con tutti i miei compagni, abbiamo lottato fino alla fine per portare a casa un risultato che avremmo meritato. Abbiamo messo in campo tanta grinta, corsa e determinazione, quel che tutti i giorni il mister chiede. Un ringraziamento particolare vorrei dedicarlo ai miei compagni, al mister e alla società in quanto cercano di mettermi sempre in condizione di fare del mio meglio. Cercherò di lavorare sempre al massimo durante la settimana con impegno, attenzione e dedizione in modo da ricambiare la fiducia che ripongono in me. So che devo fare molto di più ed è per questo che cercherò con tutte le mie forze di non deluderli”.