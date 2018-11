“Da giorni seguo con apprensione gli effetti della fortissima perturbazione che ha interessato la provincia di Imperia. Ho raccolto dal sindaco Claudio Scajola la fondata “grande preoccupazione” sullo stato di pericolo per la città e in particolare sulla situazione del Molo del porto di Oneglia, di fatto “sventrato” e a rischio crollo”.

Lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri alla Camera e al Senato.

“A questo proposito mi sono attivato per avere al più presto rassicurazioni, in particolare dal ministero delle Infrastrutture, affinché si proceda agli interventi opportuni con le risorse necessarie. Allo stesso modo sono in contatto con le imprese, da quelle balneari a quelle agricole, affinché terminata la conta dei danni siano messe a disposizione tutte le misure idonee per recuperare quanto perso a causa del maltempo” conclude Mulè.