Il Presidente della Croce Verde Intemelia, Davide Pallanca, il Direttivo, i Volontari, i Dipendenti e tutti i Soci si uniscono al dolore della famiglia di Domenico De Leo, Presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia, ed esprimono le loro più sentite condoglianze per la prematura e tragica scomparsa di Giuseppe.

