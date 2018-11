Dirigenti e atleti delle Scuole Basket Riviera Fiori profondamente colpiti dal gravissimo lutto della famiglia De Leo esprimono sentite condoglianze per la perdita del loro figlio Giuseppe.

