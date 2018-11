La Sezione ventimigliese della Lega, con profondo cordoglio, si stringe intorno alla famiglia del Presidente del Consiglio Comunale per l’immane tragedia che ha colpito il figlio Giuseppe.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta