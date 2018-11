Dramma per il Presidente Del Consiglio comunale di Ventimiglia Domenico “Mimmo”De Leo.Il figlio Giuseppe sarebbe rimasto vittima di un incidente Stradale in Croazia ove si trovava per motivi di studio. L’incidente questa mattina le informazioni sono molto frammentarie al momento. Aggiornamenti in seguito

Alla Famiglia De Leo le più sentite condoglianze dalla redazione di Rivierapress.it