Martedì 6 novembre nella Sala Incontri Confartigianato di Sanremo in Corso Nazario Sauro 36, si svolgerà, dalle ore 20.30 alle 23.00, un seminario gratuito organizzato dal CONI Liguria – Imperia e dalla Scuola Regionale dello Sport relativo alle tecniche di respirazione e a come renderla più efficace ed efficiente nello Sport.

Come trasformare un atto fisiologico involontario e spontaneo, quale quello della respirazione, in uno strumento di miglioramento della performance sportiva. È dimostrato che respirare bene, in modo efficiente, permette infatti di garantire ai muscoli la massima resa durante lo sport. A tal fine, acquisire nozioni specifiche, con l’ausilio di relatori esperti, per meglio comprendere come respiriamo rappresenta senza dubbio un’ottima premessa all’elaborazione di un metodo efficace per acquisirne la consapevolezza diretta, e, di conseguenza, padroneggiarne la tecnica più adatta alla pratica della propria disciplina e trarne benefici in termini di risultati. Il seminario offrirà dunque un’occasione unica di approfondimento su un tema che, se ad alto livello agonistico è già ormai entrato di fatto a far parte del bagaglio tecnico minimo indispensabile di atleti di ogni disciplina, a livello dilettantistico e, in particolare, giovanile, sconta ancora un’eccessiva sottostima da parte di tecnici e praticanti stessi. Come abbassare la pressione sanguigna, ridurre lo stress, migliorare la lucidità mentale, come e quando inspirare ed espirare con la bocca e con il naso in base al tipo di sforzo, la respirazione diaframmatica, i rischi dell’iperventilazione, il rilassamento e le tecniche di recupero saranno tutti argomenti oggetto di opportuno approfondimento.

L’iscrizione obbligatoria deve essere effettuata entro Lunedì 5 novembre (compreso) tramite compilazione dei propri dati nell’apposito modulo al link:

www.liguria.coni.it/liguria/scuola-regionale/corsi/iscrizione/2695.html