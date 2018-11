La corsa della Sanremese è stata interrotta domenica scorsa dalla forte pioggia che ha impedito lo svolgimento della gara sul campo dello Stresa (sarà recuperata mercoledì 21 novembre alle 14.30).

Domani il campionato dei biancoazzurri riparte con la sfida contro il Borgaro Nobis al “Comunale”. Fischio d’inizio alle 15.

Il Borgaro Nobis si trova all’ultimo posto in classifica con un solo punto, frutto del pareggio alla terza giornata sul campo della Pro Dronero (2-2). I piemontesi sono reduci dalla sconfitta interna di domenica scorsa (2-0) contro il Milano City.

“Sarà una partita da prendere seriamente, faremo tutto il possibile per ottenere il risultato pieno con il rispetto che portiamo a tutti gli avversari – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia della partita – siamo sempre alla ricerca della prestazione e dell’atteggiamento giusto. La squadra sta bene nonostante la sosta forzata di domenica scorsa, lavoriamo intensamente perché ci aspetta un mese difficile e ricco di impegni”.

Per la partita di domani l’allenatore Alessandro Lupo avrà a disposizione tutti gli effettivi della rosa.