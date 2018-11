Dalle ore 12 del 2 novembre è iniziata la prevendita per la partita di Europa Cup Italia-Francia.

E’ possibile acquistare i biglietti presso la segreteria della Piscina Cascione e, con la prevendita, è possibile prenotare il posto preferito.

Il match andrà in scena alla Piscina Comunale Felice Cascione di Imperia, martedì 13 novembre alle ore 20.

Di seguito l’elenco dei prezzi:

– INGRESSO + WATERPOLO LOUNGE: 10 Euro

– INGRESSO ADULTO + INGRESSO UNDER18 + WATERPOLO LOUNGE per entrambi: 15 Euro

– INGRESSO ADULTO (solo partita): 7 Euro

– INGRESSO UNDER 18 o TESSERATI RARI (solo partita): 5 Euro

– FAMILY SOLO PARTITA (INGRESSO 2 ADULTI + 2 UNDER 18): 20 Euro

– INGRESSO ADULTO + INGRESSO UNDER 18 o TESSERATO RARI: 10 Euro

– WATERPOLO LOUNGE: 5 Euro

I minori di 6 anni entrano gratis

* WATERPOLO LOUNGE Menù:

– Piscialandrea, del Comitato Ineja

– Calice Vino, Casa Lupi

– Dessert