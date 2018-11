Il 6° Torneo di Judo “Città di Imperia” ed il 6° “Memorial Mario Todde” diventano Internazionali.

Sempre meglio ad ogni edizione. L’evento di domenica scorsa ha visto la partecipazione di 20 società tra cui una rappresentativa dell’Olympic Judo Nizza che ha vinto il 6° Trofeo città di Imperia con una squadra di venti esordienti molto preparati e disciplinati. Gara molto piacevole all’insegna del buon Judo della passione e della condivisione. Ottimo il livello tecnico dei partecipanti.

Il 6° Memorial Mario Todde, riservato alle classi non agonistiche ha visto vincere il primo posto della classifica al Judo Club Sakura di Arma Di Taggia. Tutti i bambini con passione e divertimento, hanno regalato ai presenti un bel Judo fatto di gioco, amicizia e di fair play.

Il Maestro Piercarlo Todde rivolge un particolare ringraziamento a tutti gli Insegnanti Tecnici delle 20 Società intervenute all’evento, per aver contribuito a dare alla manifestazione un clima di fratellanza, sport e divertimento.

Una manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Judo Karate Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.) e con la collaborazione del Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) e del suo Presidente Regionale William Lanzoni, del Presidente Provinciale Giuliano Ferrari ed il Coordinatore Nazionale Cristian Di Franco con lo scopo di far conoscere la nostra disciplina nella nostra provincia e di promuovere amicizia, sport e passione.

Classifica prime cinque società 6° “Memorial Mario Todde”

1° Judo Sakura Arma di Taggia

2° C.S. Judo Sanremo

3° Tsukuri Ventimiglia

4° Judo Laigueglia

5° Budo Semmon Gakko Genova

Classifica prime cinque società 6°Torneo di Judo “Città di Imperia”

1°- Olympic Judo Nizza

2°- Judo Sakura Arma di Taggia

3°- Sharin Judo Savona,

4°- Judo Corsaro Imperia

5°- Byakko Tai Sanremo