Due piloti della Costa Azzurra partiranno in prima fila nel Gran Premio della Malesia di motociclismo in programma domani a Sepang. Johann Zarco (Yamaha Tech3), originario di Cannes, nella Moto Gp, dopo la penalizzazione inflitta a Marc Marquez (Honda) che aveva fatto registrare il migliore tempo, è passato al primo posto e domani partirà avendo a fianco la Yamaha di Valentino Rossi e la Suzuki di Andrea Iannone.

Nella Moto 2 Fabio Quartararo (Speed Up), originario di Nizza, avendo ottenuto il terzo migliore tempo nelle prove odierno partirà in prima fila assieme ai fratelli d’arte, Alex Marquez et Luca Marini.