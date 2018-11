A Diano Marina in pieno centro ieri un giovane ha strappato la collanina ad un’anziana mentre camminava per strada, e poi è fuggito a piedi. I Carabinieri e la Polizia municipale sono alla ricerca della persona che ha aggredito una turista lombarda nell’isola pedonale in via Nizza, all’incrocio con via Marsala. La donna è caduta a terra ed ha riportato contusioni guaribili in alcuni giorni. Le immagini della videosorveglianza potrebbero servire per identificare l’autore dello scippo, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.