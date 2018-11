I compagni della Federazione provinciale di Imperia e del circolo Stenca-Binon del Partito della Rifondazione Comunista si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa del loro congiunto Nicola Surico.

“Vogliamo ricordare il compagno Nicola perché da comunista ha partecipato al rinascere di una Italia democratica dopo la Liberazione del 25 aprile e con il suo impegno politico e sindacale ha sempre lavorato per un mondo migliore più giusto e più equo in difesa della Costituzione” dicono i rappresentanti della Federazione provinciale di Imperia e del circolo Stenca-Binon di Rifondazione.