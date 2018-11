Nella ricorrenza dell’Anniversario della Vittoria 1915-1918, dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, il Comune di Sanremo ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e con il prezioso ausilio dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI) e del Comitato di Sanremo “100 dalla Vittoria”, la celebrazione dell’evento che, quest’anno, si inserisce nel programma della manifestazioni “100 dalla Vittoria”.

