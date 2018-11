Con la nuova rete PuntoPoste è possibile ritirare i propri acquisti online, consegnare i resi ed effettuare spedizioni preaffrancate, in completa autonomia.

Poste Italiane ha infatti predisposto una rete di armadietti ‘fai da te’, chiamati “Lockers”, e di punti di raccolta chiamati “Collect Point”, vale a dire attività commerciali convenzionate, come ad esempio i tabaccai, da utilizzare sia per spedire che per ritirare pacchi fino a 15 kg.

Collocati in diversi punti delle città, principalmente presso distributori di carburante su strade a forte traffico o in centri commerciali, i Lockers offrono un servizio non stop 24 ore su 24, fino a 7 giorni su 7. Presso i Collect Point, accessibili almeno 6 giorni su 7, il cliente potrà invece avvalersi dell’assistenza del personale.

Attraverso l’opzione “Click & Collect” il cliente può decidere la consegna presso un indirizzo differente dal proprio domicilio e scegliere di ritirare il proprio acquisto online presso il Punto Poste più vicino o più comodo. Poste Italiane prende in carico la spedizione ordinata online e la deposita presso il Punto Poste scelto dal cliente che la ritirerà utilizzando un apposito codice ricevuto tramite sms e/o e-mail.

La rete PuntoPoste conta 299 Lockers distribuiti sul territorio nazionale e si estenderà a 350 Lockers e 200 Collect Point entro la fine del 2018, fino ad arrivare, entro il 2020, a 420 Lockers e circa 5.000 Collect Point.

Poste Italiane è impegnata in uno sforzo costante di innovazione per migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e per rispondere in modo sempre più efficace alle loro mutate esigenze in linea con le strategie del nuovo piano industriale “Deliver 2022”.

L’elenco completo e in continuo aggiornamento è disponibile all’indirizzo www.poste.it/prodotti/puntoposte



PUNTO ATTIVO A SANREMO:

UBICAZIONE Indirizzo PuntoPoste Locker città

STAZ. SERV. TOTAL ERG CORSO MATUZIA 88 SANREMO