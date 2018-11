Domenica scorsa ben tre gare hanno tenuto impegnati gli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a Torino dove gli atleti di Ju Jitsu hanno preso parte all’Open d’Italia 2018, mentre ad Imperia gli atleti praticanti il Judo, Esordienti A ed Esordienti B, hanno preso parte al “6° Trofeo di Judo Città di Imperia” ed a seguire gli atleti delle classi pre-agonistiche Bambini A e B, Fanciulli e Ragazzi si sono disputati il “6° Memorial di Judo Mario Todde”.

La giornata è andata letteralmente “alla grande”: nel Torneo per Esordienti A e B i giovani atleti si sono comportati al meglio, riuscendo a terminare la gara al secondo posto, dietro solo ai forti ragazzi francesi dell’Olimpic Judo Nice, notoriamente Club tra i più forti del Judo francese.

Il secondo posto, quindi, viene a premiare non solo i risultati ottenuti dai ragazzi, ma soprattutto il carattere e la determinazione dimostrata nel condurre la loro gara.

Al termine delle competizioni, gli atleti allenati dall’Istruttore Alessio Ferrigno, erano così classificati:

2° posto:

Rudy Fazio, Lorenzo Graneri, Lucrezia Chiantore e Diana Gradinaru

3° posto:

Leonardo Manetta e Elisa Antellini

Altri partecipanti:

Edoardo Canavese, Lorenzo Macrì e Lorenzo Magnaghi

Classifica delle prime tre Società:

1° Olimpic Judo Nice

2° Judo Club Sakura Arma di Taggia

3° Sharin Judo Savona

Al termine della gara per agonisti, prendeva l’avvio il Torneo per pre-agonisti che presentava un notevole numero di atleti pronti a dar vita ad una gara che si sarebbe rivelata piacevole e molto corretta.

Un parterre affollato di bambini e ragazzini, tenuti sotto controllo dagli Insegnanti Tecnici e da alcuni atleti adulti, che sono stati molto utili per il buon andamento della gara, ha visto combattere dapprima la categoria Ragazzi, quindi i Bambini A e B ed infine la categoria Fanciulli.

Ottimo anche il comportamento dei più giovani, che comprendevano i nati dal 2007 al 2014 e che hanno saputo comportarsi al meglio, sia che vincessero o perdessero le loro competizioni.

Queste le classifiche degli atleti:

1° classificati:

Ciprian Vasilache, Stefano Novaro, Loris Dallera, Cristiana Moret, Alessio Tamborrino, Mattia Secondo, Leonardo Armonio, Matteo Guardiani, Samuele Gambacorta, Edoardo Perona, Valentina Actis, Ciprian Gradinaru, Gioele Nigro, Davis Sassi, Yassir Beniaouf, Samuele Actis, Giulia Magnaghi, Micaela Ceriolo

2° classificati:

Anastasia Bacchi, Cristian Gastaldi, Cristian Carpentieri, Simone Laura, Mattia Salvi, Kaim Homrani, Irene Biancheri, Aurora Balestra, Sofia Homrani, Matteo Tirone, David Birarelli, Matteo Trosso, Giacomo Rossi, Alice Martini, Carola Actis, Alessandro Panizzi, Cristian Macrì

3° classificati:

Alice Scappatura, Gabriele Lanteri, Nicolò Mastrolorito, Samuele Navone, Flavio Sinameta, Mattia Palmisano, Riccardo Puglia, Daniele Fognini, Nicolò Trosso, Thomas Ferretti, Alessio Spelta, Sarah Zavarise. Margherita Martini, Giada Lo Gerfo, Nicolò Giubellino, Francesco Guardone, Gabriele Roncone, Lorenzo Negroni, Annalisa Scuzzi, Giorgio Lullo, Mattia Chiantore, Erica Fachino

Classifica prime cinque Società:

1° class. Judo Club Sakura Arma di Taggia

2° class. Circolo Sportivo Sanremo

3° class. Tsukuri Judo Ventimiglia

4° class. Polisportiva Laigueglia

5° class. Budo Semmon Gakko Genova