Dalle ore 12 di oggi, venerdì 2 novembre, comincia la prevendita per la partita di Europa Cup Italia-Francia.

Potrete acquistare i biglietti presso la segreteria della Piscina Cascione e, con la prevendita, potrete prenotare il vostro posto preferito.

Il match andrà in scena alla Piscina Comunale Felice Cascione di Imperia, martedì 13 novembre alle ore 20. La Rari vi offre l’opportunità di abbinare sport e gusto con Waterpolo Lounge: dalle ore 19.45, un break per assaporare le prelibatezze nostrane in collaborazione con ‘Ineja Comitato San e Tradizioni Onegliesi ‘ e ‘Casa Lupi’. Waterpolo Lounge è un’esperienza tutta nuova che soddisfa la vostra voglia di sport ed i vostri palati.

Di seguito l’elenco dei prezzi:

– INGRESSO + WATERPOLO LOUNGE: 10 Euro

– INGRESSO ADULTO + INGRESSO UNDER18 + WATERPOLO LOUNGE per entrambi: 15 Euro

– INGRESSO ADULTO (solo partita): 7 Euro

– INGRESSO UNDER 18 o TESSERATI RARI (solo partita): 5 Euro

– FAMILY SOLO PARTITA (INGRESSO 2 ADULTI + 2 UNDER 18): 20 Euro

– INGRESSO ADULTO + INGRESSO UNDER 18 o TESSERATO RARI: 10 Euro

– WATERPOLO LOUNGE: 5 Euro

I minori di 6 anni entrano gratis

* WATERPOLO LOUNGE Menù:

– Piscialandrea, del Comitato Ineja

– Calice Vino, Casa Lupi

– Dessert