A Nizza nella notte tra lunedì e mercoledì anche la celebre Promenade des Anglais è stata colpita da una serie impressionante di onde alte più di 6 metri. Una persona si è avvicinata alla balaustra per vedere la mareggiata a distanza ravvicinata ed è stato travolto in pieno.

“Vale la pena mettere la propria vita in pericolo per assistere ad un evento simile? Un curioso si è fatto portare via da un’ondata. Lunedì notte le onde erano talmente potenti che le porte degli appartamenti che si trovano sulla Promenade tremavano durante la mareggiata” ha testimoniato un giornalista di “Nice-matin” che ha pubblicato il video sulla propria pagina Facebook.