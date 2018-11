In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, il Sindaco di Bordighera ha autorizzato l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere da oggi, venerdì 2 novembre, sino al 14 novembre compreso per una durata massima di 5 ore giornaliere.

Il Sindaco di Bordighera ha autorizzato l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere da oggi, venerdì 2 novembre, sino al 14 novembre compreso per una durata massima di 5 ore giornaliere