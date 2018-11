L’architetto di Cuneo Lorenzo Marino, appassionato di storia, ha pubblicato su Youtube, a distanza di 90 anni dall’evento, l’unico filmato girato il 30 ottobre del 1928, in occasione della prima inaugurazione della ferrovia Cuneo-Ventimiglia. Cinque minuti e 16 secondi con treni che sbuffano e stazioni che scorrono nei panorami montani. A bordo del treno il ministro dei lavori pubblici Giovanni Giuriati. La linea fu distrutta durante la seconda guerra mondiale e ricostruita nel 1979, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

