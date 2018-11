Imperia, 31 ottobre 2018 – Venerdì 2 e sabato 3 novembre saranno regolarmente in pagamento le pensioni in tutti gli uffici postali della provincia di Imperia. La pensione può essere riscossa direttamente allo sportello durante gli orari di apertura o agli Atm Postamat (fino a € 600 al giorno, 24 ore su 24), se si è in possesso della carta Libretto o della carta Postamat. E’ infatti possibile richiedere l’accredito della pensione sul librettopostale o sul conto Bancoposta. Con tale modalità inoltre si potrà usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a € 700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli Atm Postamat o bancari.

Poste Italiane ricorda infine che, per il pagamento dei bollettini postali, per gli ultrasettantenni è prevista una commissione ridotta a € 0,70.

Poste Italiane – Media Relations