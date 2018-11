Da ieri sera sono accese le illuminazioni di via e di piazza San Giovanni, che caratterizzeranno i prossimi eventi in programma, organizzati dal nostro Comitato: per tutta la stagione invernale a partire dal 31 ottobre al carnevale 2019.

L’idea di illuminare questa zona della città rientra nel progetto di “Ineja c’è–via SanGiovanni”, che vede la collaborazione reciproca del Comitato, del Comune e dei commercianti di Imperia.

Il presidente Marco Podestà commenta: “Ringrazio i commercianti che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto con un’adesione convinta e concreta. Un particolare riconoscimento al nostro socio e responsabile di “Ineja c’è”, Roberto Sbriscia che ha portato in porto, un impegnativo percorso. Un esempio di come una collaborazione tra il volontariato e l’amministrazione comunale possa far giungere a risultati eccellenti”.