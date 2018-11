Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia organizzerà una grande festa di Halloween riservata ai più piccoli calciatori.

L’appuntamento è per sabato 3 novembre, dalle 19, al campo sportivo Zaccari di Camporosso, in via Braie. Ad animare l’evento ci saranno tutti coloro che si occupano dei giovani atleti: istruttori ed allenatori.

“L’evento è rivolto sia ai bambini che ai ragazzi non solo del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. E’ aperto a tutti – fa sapere la società – Vi saranno giochi, musica e una prelibata cena per un divertimento da paura”.