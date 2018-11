Camion in contromano sull’autostrada A7 Milano-Genova. Il conducente è uscito dalla direzione sbagliata dall’area di servizio Busalla Giovi Ovest, per andare verso Genova. Si è reso conto di avere sbagliato strada e ha proceduto fino alla prima piazzola. Alcuni automobilisti hanno schivato il mezzo pesante ed hanno chiamato la Stradale. Gli agenti dopo aver multato il camionista lo hanno aiutato a fare manovra ed a tornare sulla corsia giusta.

