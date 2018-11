’entita’ dell’inquinamento del mare da rifiuti umani e’ impressionante, e ogni giorno mette a rischio un altroingranaggio nell’equilibrio dell’ecosistema. Il problema ha bisogno urgentissimo di soluzioni, ed e’ finalmente sulleagende legislative intorno al mondo e negli appelli e iniziativedi molteplici agenzie, gruppi, e personaggi famosi.

Ma e’ necessaria l’azione individuale. E in questa zona forsepiu’ intensamente di altrove, perche’ dobbiamo difendere del nostro mare anche la valenza turistica vitale al territorio, e iltesoro biologico del santuario Pelagos. Per incentivare e facilitare l’impegno individuale, il Movimento di CivicamenteBordighera ha organizzato per Lunedi 5 Novembre un incontro intitolato “IO, ADESSO, SALVO IL MARE….e me stesso” (vedi Locandina allegata)

Interverra‘ la Dott.ssa Sabina Airoldi dell’Istituto Tethys per presentare l’impatto dell’inquinamento sulla biologia marina. Brevi video illustreranno il problema dell’inquinamento del mare da plastica e microplastica, che sono i peggiori nemiciperche‘ si degradano solo nel giro di centinaia di anni. Seguiranno testimonianze su aspetti della pulizia dei corsid’acqua e delle spiagge, che sono tramiti importantidell’inquinamento del mare. Infine verra’ presentato unvademecum pratico per l’impegno individuale.

L’incontro e’ come sempre aperto a tutti, invitiamo a passareparola