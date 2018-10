A Ventimiglia l’incontro conferenza a San Francesco nella città vecchia organizzato da Lilia De Apollonia con la collaborazione Comitato Centro storico ha destato interesse e curiosità da parte del pubblico intervenuto. Ospiti invitati dalla De Apollonia perché esperti e conoscitori di storia e problematiche in tema erano il sindaco camporossino Davide Gibelli, che ha parlato anche dei rapporti attuali tra le due cittadine rivierasche, don Thomas Le Bourhis, già parroco di Camporosso, ora della Ventimiglia vecchia, Marco Corradi a fungere da introduttore di temi e letture. Gli attori del “Reading & Drama” creato da Lilia anni fa hanno interpretato pagine di Umberto Eco, Lou Cerin, e del libro sul borgo nervino ed il suo santo, San Francesco Maria detto da Camporosso, scritto dall’ideatrice dell’incontro. Interpreti erano: Jacopo Colomba, Enza Manna, Graziella Tufo. Dario Canavese ha fatto gli onori di casa, tra gli intervenuti anche il vicesindaco Morabito e la cantante Paola Melato.

