Oggi, mercoledì 31 ottobre, e domani, giovedì 1 novembre, a Triora, l’appuntamento con Samhain-Halloween darà a chiunque la possibilità di partecipare ad arcaiche pratiche magiche collettive, con finalità propiziatorie.

Samhain si dividerà in due giornate: la prima, il 31 ottobre, vi sarà la ricorrenza di Halloween; il 1° novembre, la storia drammatica di Triora verrà vissuta in due appuntamenti. Sarà infatti Giuseppe Cederna, grandissimo e affermato attore cinematografico e di teatro, ad interpretare letture da “La Chimera” di Sebastiano Vassalli. Partirà inoltre il progetto “Triora Film Festival”, con la proiezione del film di Paolo Benvenuti “Gostanza da Libbiano”, che descrive la drammatica storia legata all’inquisizione della donna come strega malefica. Straordinaria la presenza del regista, che introdurrà e spiegherà l’opera.

Quest’anno verrà prestata particolare attenzione alla viabilità con un servizio navette nuovo, composto da 9 mezzi, piccoli e veloci, con partenza da Molini di Triora; i parcheggi a Molini di Triora saranno gratuiti.