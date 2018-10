Nuove scoperte archeologiche nella concattedrale di San Siro a Sanremo. Nel sottosuolo della basilica sono emerse 5 tombe databili tra il 1600 e il 1700. A circa 40 centimetri di profondità sono venute alla luce due lastre della pavimentazione originale del XIII secolo. Sono appoggiate sopra una struttura in diagonale rispetto alle navate, probabilmente un angolo della chiesa risalente all’XI secolo, su cui è stata realizzata la concattedrale, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

Due lastre del XIII secolo sono appoggiate sopra una struttura in diagonale rispetto alle navate, probabilmente un angolo della chiesa risalente all’XI secolo, su cui è stata realizzata la concattedrale