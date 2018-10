“Dai primi sopralluoghi che ho effettuato oggi è ipotizzabile che siano centinaia le imprese liguri danneggiate dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria nelle ultime ore. Pertanto, invito le aziende, gli operatori commerciali e balneari a compilare il modello E, già scaricabile sui siti delle Camere di commercio territoriali e su quello di Regione Liguria, nella sezione di Protezione civile, per l’attestazione dei danni subiti”. Lo annuncia l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti che questa mattina ha incontrato gli operatori commerciali e balneari di Rapallo, danneggiati dalla mareggiata, e nel pomeriggio ha fatto un sopralluogo all’interno del terminal auto di Savona, dove oltre mille vetture sono state interessate da un incendio, provocato dalla mareggiata, che ha provocato danni anche al piazzale e ad alcune infrastrutture del terminal portuale. “Nei prossimi giorni – assicura l’assessore Benveduti – predisporremo un team insieme alle associazioni datoriali e alle Camere di Commercio, sul modello di quanto attivato per le imprese danneggiate dal crollo del viadotto Morandi, per creare un canale di comunicazione diretto e dedicato alle aziende colpite da questo evento meteo”.