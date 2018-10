La Rari Nantes Imperia si prepara ad affrontare la notte più paurosa dell’anno. Dalle ore 16, alla Piscina Cascione arriva il truccabimbi ed insieme la Castagnata, per grandi e piccini. La Rari è pronta per il “dolcetto o scherzetto?” con tante succulente e paurose sorprese.

