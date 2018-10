Il Comune di Imperia comunica che, a seguito degli eventi meteorologici degli ultimi giorni, è consentito, vista l’eccezionalità e la necessità degli interventi finalizzati a garantire la pubblica incolumità, il temporaneo accesso alle zone a traffico limitato dei veicoli che dovranno effettuare quanto sopraddetto senza obbligo di presentare istanza di accesso in deroga che allungherebbe i tempi per provvedere alla messa in sicurezza delle proprietà pubbliche e private.

Pertanto, fino alle ore 24,00 del 4 novembre 2018:

A) nelle zone a traffico limitato di Borgo Parasio, Borgo Marina, XX Settembre e via Cascione il sistema di rilevazione dei transiti viene disattivato per consentire il libero accesso dei veicoli che dovranno effettuare gli interventi urgenti di verifica danni e messa in sicurezza delle parti danneggiate di edifici, di manufatti del patrimonio comunale e /o vegetazioni presenti all’interno delle sopra indicate zone a traffico limitato.

B) nelle rimanenti zone a traffico limitato presenti sul territorio cittadino viene consentito il transito dei veicoli che devono effettuare gli interventi citati in premessa senza l’obbligo di presentare istanza per l’accesso a tali aree.