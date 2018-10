Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha firmato questo pomeriggio l’autorizzazione all’accensione degli impianti termici. Gli edifici pubblici e privati, a partire da domani 1 novembre, potranno accendere i riscaldamenti per 5 ore al giorno, liberamente articolabili nell’arco della giornata. Dal 15 novembre al 31 marzo la durata di accensione sarà estesa a 10 ore giornaliere.

