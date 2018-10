A seguito dell’emanazione dell’Allerta Arancione Temporali, il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha firmato l’ordinanza valida fino alle 15.59 di domani, 1 novembre, che prevede le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

1) la sospensione del mercato ambulante del giovedì di Via XX Settembre;

2) la chiusura degli impianti sportivi a gestione pubblica e in concessione a terzi;

3) l’interdizione a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi;

4) l’interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti cittadini e lungo le fasce di rispetto di venti metri di tutti i corsi d’acqua e fronte mare e negli alvei dei torrenti;

5) l’interdizione a persone o mezzi di utilizzo di parcheggi interrati;

6) l’interdizione a persone e mezzi, nelle seguenti zone:

– piazzale largo Crispino;

– molo sopraflutti Artiglio 2 del bacino portuale di Oneglia;

– molo sopraflutti del bacino portuale di Porto Maurizio;

– largo Varese, limitatamente alle aree ubicate oltre i parapetti di protezione verso mare;

– piazza Dulbecco;

– piazzale Santa Lucia di Borgo Prino;

7) la chiusura dei tre ascensori pubblici comunali;

8) l’interdizione totale all’accesso della strada a mare di collegamento tra Oneglia e Diano Marina (c.d. Incompiuta)