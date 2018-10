Dopo il Memorial Generale, bella serata a scopo benefico che il 22 ottobre ha aperto sulle piste del Bowling di Diano la stagione agonistica 2018-2019, l’altra sera, con la Girasole Cup, il Circuito d’Autunno è entrato decisamente dal vivo, anche se il maltempo ha impedito ad alcuni dei protagonisti di partecipare alla gara. Ad avere la meglio nella classifica generale (tre manche) è stato Mario Mazzilli, il quale ha così finalmente rotto il digiuno che durava da oltre un anno. Mazzilli ha preceduto Laura Acierno, Marco Bosio e Giovanni Strafforello. Per le rappresentanti del gentil sesso ancora una bella soddisfazione sette giorni dopo il trionfo di Lorena Pasqualetto.

A livello di singola manche, 202 birilli per la Acierno, 201 per Mazzilli (il cui record personale, conseguito un paio di anni fa è di 277 punti) e 200 per Bosio.

Per aggiornare la graduatoria del Circuito d’Autunno occorrerà però attendere lunedì 5 novembre, quando sarà data agli assenti la possibilità di recuperare, pur senza concorrere ai premi.

L’appuntamento con la terza serata è fissato invece per lunedì 12 novembre con il Trofeo Tagli & Dettagli Diano Marina. Seguirà, sette giorni più tardi, il Trofeo Maresport.