Quattro partecipanti sanremesi sono stati selezionati tra i finalisti di “Area Sanremo”. Si tratta del duo “Talamo”, di Nesibe Caprile, Alessandro Cabrera e Daniele Capozucca. I promossi in totale sono 226. Di questi solo

una dozzina saranno proclamati “vincitori” di Area Sanremo. Approderanno all’ultimo step del concorso quando saranno scelti i 6-8 ragazzi che lotteranno con altri concorrenti al “Festival Giovani” voluto da Baglioni in programma il 20 e il 21 dicembre in diretta su Rai Uno, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”,