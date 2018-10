Causa allerta meteo arancione prevista dalle 18 di oggi e sino alle 16 di domani (giovedì 1 novembre), rimarranno chiusi gli impianti sportivi, i cimiteri e il mercatino di Bussana previsto per domani. Inoltre, divieto di accesso al molo lungo del Porto Vecchio. A breve verrà emessa l’ordinanza. Alle 18 sarà anche attrezzato il COC (Centro Operativo Comunale) al Palafiori di corso Garibaldi. Sarà possibile contattare il numero di Pronto Intervento, attivo 24 ore su 24: 800602800. Si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti meteo e a prendere visione delle misure di autoprotezione da adottarsi collegandosi al seguente link: www.allertaliguria.gov.it

