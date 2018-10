Stamani Claudio Olivieri, 57enne titolare dell’Hotel Poste in via Sottoconvento, è stato stroncato da un infarto. Era una persona molto apprezzata per la gentilezza e disponibilità, era vice presidente del sestiere Marina ed era anche stato impegnato nella Federazione dei Giochi Storici.

Il Sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano a nome dell’Amministrazione Comunale esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Claudio Olivieri: “Esprimo le mie sentite condoglianze alla famiglia, si tratta di una perdita umana che soffriremo tutti in città, e lo ricorderemo sempre per il suo impegno verso Ventimiglia e le sue tradizioni”.