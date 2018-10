E’ stato effettuato durante la mattinata un sopralluogo su tutta la fascia costiera di Sanremo da parte dell’Assessore al demanio marittimo Mauro Menozzi, accompagnato dal dirigente comunale l’ingegnere Giambattista Miceli e il Tenente di Vascello Giorgio Coppola.

Forti criticità sono state rilevate al porto e su tutte le spiagge cittadine, da ponente a levante. Nel porto la mareggiata di ieri notte ha causato l’affondamento di alcune barche di pesca sportiva e di una macchina lasciata parcheggiata sul molo lungo, nonostante l’ordinanza lo vietasse. Danni alle strutture e ai materiali dei pescatori e anche alla ringhiera della passeggiata lungo la diga foranea, divelta in alcuni punti dalle onde del mare in tempesta.

“Situazione drammatica lungo tutta la fascia costiera”, spiega l’Assessore Menozzi al termine del sopralluogo: “La gran parte delle spiagge ha subito una fortissima erosione e in alcuni punti sono addirittura scomparsi gli arenili, oltre ai notevoli danni a manufatti e attrezzature. I danni più ingenti ai Tre Ponti e alla Foce, dove ieri il mare arrivava fino all’altezza delle rovine della Villa romana”.

L’Assessore Menozzi ha convocato una riunione urgente per domani mattina in Comune con i dirigenti dei settori demanio e lavori pubblici e i gestori degli stabilimenti balneari, con l’obiettivo di una prima analisi della situazione e dei danni subiti durante la mareggiata eccezionale della scorsa notte.

“Dal sopralluogo odierno l’impressione è che l’entità dei danni possa essere di alcuni milioni di euro” – conclude l’Assessore.