A Sanremo i previsti “Concerti per le scuole” in programma questa mattina, alle ore 9.30 ed 11, e domani, alle ore 9.30 e 15, sono stati annullati a causa del perdurare dell'”allerta meteo”.

Nei prossimi giorni verranno comunicate ulteriori informazioni riguardo alle date in cui gli stessi saranno eventualmente recuperati.