CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

2^ Giornata 28/10/18

Grafiche Amadeo Sanremo – Maurina Strescino Imperia 3-0 (25/13-25/16-25/16)

Le Grafiche Amadeo Sanremo vincono meritatamente il derby. Un passo indietro nella prestazione delle giovani bianco-azzurre rispetto alla gara di esordio con le levantine del Tigullio. Nonostante in settimana, i tecnici abbiano cercato di non caricare la gara di eccessive tensioni (per tutte era il loro primo derby di serie C), domenica sera a Villa Citera si è vista una Maurina particolarmente tesa che solo in poche situazioni ha messo in luce quelle che possono essere le effettive potenzialità della squadra.

Archiviata la 2^ giornata, sabato alle ore 18 al Palasport di Zona San Lazzaro le “maurine” dovranno affrontare una delle formazioni che ha pieno titolo risultano tra le favorite al passaggio di categoria: le valbormidesi della Acqua Calizzano Carcare, che guidano a punteggio pieno in coabitazione con il Tigullio Volley Project e il Volare Arenzano la classifica provvisoria della serie C.