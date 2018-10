Oltre ai Vigili del Fuoco bisogna ricordare l’encomiabile lavoro dei Volontari delle squadre della Protezione Civile dei diversi comuni sempre presenti in questi momenti di difficoltà.

Ad Imperia il mare ha danneggiato diverse barche ormeggiate a Borgo Cappuccini e distrutto una Balaustra a Borgo Peri m olti gli alberi crollati sulla strada lungo l’Aurelia . In particolare ha subito danni la nuova struttura che ospita un noto Fast Food proprio sul mare sempre nel capoluogo.

La ferrovia è stata chiusa ad I mperia dove pezzi della tettoia della nuova stazione sono volati sui binari e anche nella sottostante via Argine Sinistro.

I Vigili del FUOCO della Nostra provincia sono stati chiamati ad intervenire in molteplici occasioni su tutto il territorio a causa dei danni causati dal fortissimo vento ( oltre i 110 km orari in alcuni momenti ).